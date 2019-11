CDA blijft ondanks stikstofcrisis loyaal aan de coalitie

Het CDA in Provinciale Staten blijft loyaal aan de coalitie met VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Ook al zijn twee weken geleden twee CDA-gedeputeerden opgestapt. Of die loyaliteit blijft bestaan na 13 december liet CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon in het midden. Dat is de dag waarop Provinciale Staten definitief moeten beslissen over stikstofmaatregelen.

Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een debat over de politieke crisis in Brabant. Dat debat was aangevraagd door de oppositiepartijen. Die legden Ankie de Hoon het vuur na aan de schenen.

De oppositiepartijen daarentegen namen haar in bescherming. D66, PvdA, GroenLinks en VVD vonden het helemaal niet gek dat één van de partners anders denkt over zo’n belangrijk onderwerk als de stikstofcrisis. “Het was een kortstondig huwelijk maar we gaan door wel met dansen”, zei Hagar Roijakkers van GroenLinks. “Er is dus helemaal niet zoveel aan de hand”, aldus De Hoon.

De centrale vraag van het debat was of het college van Gedeputeerde Staten nog voldoende vertrouwen heeft van Provinciale Staten. Het antwoord moest van het CDA komen en die partij zei volmondig ja.

LEES OOK: Stikstofcrisis: CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma stappen op