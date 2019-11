Twee mannen zijn vrijdagnacht aangehouden in verband met een overval bij een shoarmazaak aan de Heuvel in het centrum van Tilburg. Die overval vond rond middernacht plaats.

Een van de verdachten had een groot broodmes bij zich. Dat is in beslag genomen.

Buit

Of de mannen iets hadden buitgemaakt bij de overval is niet bekendgemaakt. De verdachten zijn vastgezet.