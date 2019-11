Medewerkers Tilburgse shoarmazaak verjagen overvallers met deegroller en pizzaschep

Twee mannen zijn vrijdagnacht in het centrum van Tilburg aangehouden in verband met een overval bij een shoarmazaak aan de Heuvel. Die overval vond vrijdagavond laat plaats.

Een grote en een kleine man kwamen de zaak rond halftwaalf binnen. Ze bestelden niets, maar op een gegeven moment liep een van hen naar de balie en gaf hij een medewerker van de shoarmazaak een klap. Hij riep dat hij geld wilde.

Restaurant

De medewerker pakte daarop een deegroller en een collega van hem een pizzaschep. Daarop vluchtten de verdachten. De medewerkers konden de politie een duidelijk signalement van de twee doorgeven. Op basis daarvan konden agenten de verdachten korte tijd later aanhouden in een restaurant waar ze zaten te eten.

De verdachten zijn een 34-jarige man en een 20-jarige man. Ze verblijven volgens de politie al langer in Tilburg, maar hebben geen bekende vaste woonplaats. Een van de verdachten had een groot broodmes bij zich. Dat is door de agenten in beslag genomen. De verdachten zijn vastgezet.