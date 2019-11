Drukke tijden voor Yolanda die gezinnen in armoede helpt, 'kinderen verdienen en zak met cadeautjes'

Ze mag haar spullen opslaan in een lange smalle gang achterin de speelgoedwinkel Top 1 Toys in Uden. Op de vraag of ze het niet ironisch vindt om gebruikte spullen na te kijken in een winkel met het nieuwste van het nieuwste moet ze lachen. "Dat ik deze plek mag gebruiken is een lot uit de loterij. Het maakt dat ik kan doen wat ik moet doen. Mensen helpen", zegt ze resoluut.

Social media

Tien jaar lang zat ze zelf in de ellende. Ze weet dus precies hoe gezinnen zich voelen die hulp nodig hebben maar niet weten waar ze die kunnen vinden. "Ik moest het in die tijd allemaal maar zelf uitzoeken. Nu met de social media is het veel makkelijker om mensen te bereiken", zegt ze. Yolanda beheert verschillende weggeefsites op Facebook. Zo komt ze in contact met haar 'cliënten'.

De spullen zijn voor gezinnen die net buiten de reguliere hulpverlening van de gemeenten vallen. "Ze verdienen net teveel voor hulp van de voedselbank bijvoorbeeld. Gemeenten weten dan ook niet meer hoe ze deze mensen kunnen helpen. Soms sturen ze de gezinnen dan naar mij. Ik ben een soort vangnet." Uden heeft al jaren geen voedselbank meer. Gezinnen worden doorgestuurd naar Veghel. "Maar hoe een moeder op de fiets met twee kinderen in Veghel moet komen en dan met een pakket weer terug, daar denkt de gemeente niet over na", zegt ze.

Bekijk hier de video:

Groenten en brood

Naast houdbare producten heeft Yolanda een 'deal' met de groenteman en de mensen van de broodkar op de markt. Zo kan ze elke week voor negen gezinnen een verspakket samenstellen. "De dankbaarheid is overweldigend. Ik weet hoe het is, geen fruit kunnen betalen. Maar ik weet ook hoe belangrijk het is voor kinderen om alle benodigde vitaminen binnen te krijgen."

Yolanda beheert ook een moestuin samen met een paar vrijwilligers. Afgelopen april brandde de kas in die moestuin af. Uit die tuin konden ze heel wat gezinnen voorzien van vers voedsel. "Twee onverlaten staken de composthoop in brand. Alles brandde af. Gelukkig heeft de gemeente Uden ons geholpen met het bouwen van een nieuwe kas. Ook daar zien ze hoe belangrijk het is wat we doen."

Feestdagen

Met de feestdagen voor de deur is haar hulp nog belangrijker denkt Yolanda. "Feestdagen geven stress. Hoe zorg je er in hemelsnaam voor dat je je kinderen iets kan geven. Dat is echt heel moeilijk voor gezinnen in nood. Maar zo belangrijk." Ze vertelt over een gezin dat bij haar op de stoep stond. Een kind dat aan haar vroeg waarom Sinterklaas haar niets had gegeven. "'Ben ik niet lief genoeg geweest...?'", vroeg het kind. "Dan breekt je hart."

Daarom zamelt ze al maanden speelgoed in. Alles gaat door haar handen, voor ze nachtenlang pakjes inpakt. Voorzien van een labeltje met geslacht en leeftijd. "Kinderen verdienen een zak met cadeautjes."

Kerstpakketten

Maar na Sinterklaas houdt haar werk niet op. Voor 22 gezinnen in Uden en Veghel maakt ze kerstpakketten. "Een doos met echt lekkere dingen. Zodat ook daar een fijne maaltijd op tafel kan komen. En een koekje of een chocolaatje bij de koffie."

Daarvoor heeft ze natuurlijk nog wel producten nodig. "Iedereen die iets kan missen, mag dat natuurlijk komen brengen hier in de speelgoedwinkel. Of mij dat laten weten via Facebook. Houdbare producten met een feestelijk tintje." Ze is even stil en zegt dan: "Of oliebollenmix!" Want na de kerst is ze alweer druk met het volgende project. Oliebollen bakken voor deze gezinnen. "Want vers zijn ze toch het lekkerste", lacht ze.