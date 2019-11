Tientallen vaten met drugsafval gedumpt in Oud Gastel en Woensdrecht

Een boswachter vond de vaten en jerrycans in Woensdrecht. (Foto: Twitter Erik de Jonge)

In Oud Gastel en Woensdrecht zijn vrijdagmiddag tientallen vaten met drugsafval gevonden. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De politie vermoedt dat de vaten afkomstig zijn van een illegaal laboratorium voor synthetische drugs.

De twintig vaten en jerrycans in Oud Gastel vonden surveillerende agenten rond kwart voor drie vrijdagmiddag in een sloot aan de Holstraat. Een van de vaten bleek open. Daarop damde de gealarmeerde brandweer de sloot af en werd het water onderzocht. "Dat bleek gelukkig in orde te zijn."

Boswachter

Om tien voor vijf 's middags werden door een boswachter in de Hogerwaardpolder bij Woensdrecht zeventien vaten en jerrycans vol drugsafval ontdekt. Diverse gespecialiseerde hulpdiensten en bedrijven werden ingeschakeld ook hier het illegale drugsafval op te ruimen.

"Dank aan alle belastingbetalers die mogelijk maakten dat de politie, de brandweer, de gemeente, het team milieu, een ruimingsbedrijf en ikzelf druk waren met de dumping van drugsafval die ik vond...", verzucht de boswachter op Twitter.

Agenten onderzoeken waar het drugsafval vandaan komt.