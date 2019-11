Automobiliste rijdt twee bomen uit de grond in Mill en raakt zwaargewond

Een automobiliste is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een éénzijdig ongeluk op de Graafseweg bij Mill. De vrouw raakte om nog onbekende reden van het wegdek en reed twee bomen in de berm omver voordat haar auto tot stilstand kwam.

De auto liep grote schade op door het ongeluk. Het slachtoffer moest door brandweermannen uit het wrak worden bevrijd. Een arts van het Mobiel Medisch Team landde in een traumahelikopter in de buurt om snel hulpverlening te bieden. De vrouw is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht.