Willem II geeft in slotfase ruime voorsprong prijs tegen ADO Den Haag

Willem II heeft in de slotfase van de wedstrijd tegen ADO Den Haag een bijna zekere overwinning uit handen gegeven. De Tilburgers stonden tien minuten voor het einde nog met 3-1 voor. De thuisploeg knokte zich echter langszij. John Goossens schoot een paar minuten voor tijd van grote afstand met links de 3-3 fraai binnen.

Willem II zou bij een zege opgeklommen zijn naar de derde plaats in de eredivisie, achter Ajax en AZ. De Tilburgers domineerden voor rust in Den Haag en stonden na 45 minuten met 2-0 voor door doelpunten van Heerkens en Pavlidis.

De thuisploeg kwam direct na rust via Necid iets dichter bij de Tilburgers. Toen de Griekse spits Vangelis Pavlidis in de 55e minuut met zijn tweede treffer van de avond de stand op 1-3 bracht, leek de zege binnen voor Willem II. ADO kwam in de slotfase echter langszij door doelpunten van opnieuw Necid en Goossens.