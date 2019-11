'Willem II mist enorm veel grote kansen en doet zichzelf tekort met slechts een puntje tegen ADO'

Willem II heeft in de slotfase van de wedstrijd tegen ADO Den Haag een bijna zekere overwinning uit handen gegeven. De Tilburgers stonden tien minuten voor het einde nog met 3-1 voor. De thuisploeg knokte zich echter langszij.

Bekijk hieronder de analyse van Willem II-watcher Fabian Eijkhout en lees daarna verder.

Willem II zou bij een zege opgeklommen zijn naar de derde plaats in de eredivisie, achter Ajax en AZ. De Tilburgers domineerden voor rust in Den Haag en stonden na 45 minuten met 2-0 voor door doelpunten van Freek Heerkens en Pavlidis, maar eigenlijk had het bij het rustsignaal al op een veel grotere voorsprong moeten staan.

Nadat ADO kort na rust op 1-2 kwam, schoot Pavlidis Willem II al vrij snel weer op een voorsprong met een verschil van twee doelpunten. Daarna kreeg Willem II weer veel kansen. Maar doelpunten vielen er niet. In ieder geval niet in het voordeel van de Tilburgse ploeg. In de slotfase scoorde ADO nog wel twee keer, waardoor Willem II met slechts een puntje van het veld stapte.