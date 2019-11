Peter (84) pakt nog een keer uit met uitbundige kerstversiering

"Het is nu echt het laatste jaar", zegt Peter van de Velde. De laatste keer dat hij helemaal los gaat om zijn huis in Tilburg voor kerst te versieren. En dat gaat ver. Waar je ook kijkt, binnen en buiten, overal staat en hangt het vol met kerstbomen, kerstmannen en kerstverlichting. Zelfs het toilet is in kerstsfeer.

Peter is nu 84 jaar en heeft zoveel last van reuma en artrose, dat het eigenlijk niet meer lukt om de versieringen op te hangen. Dit wordt echt de laatste keer. "Dat zei hij vorig jaar ook al", vult zijn vrouw Lenie aan. Maar nu is het echt waar, verzekert Peter haar, hoewel hij de keuze maakt met pijn in het hart. De versiering mag traditioneel gezien tot 6 januari blijven hangen. "En tijdens het afbreken zal ik best wel een traantje laten", voorspelt Peter.

Uit de hand gelopen

Het versieren is een uit de hand gelopen hobby. "Je begint met een boom en een stalletje. En dan komt er steeds iets meer bij." Kennissen die in de gaten kregen dat Peters zijn collectie aan het uitbreiden was, gaven hem spullen cadeau. En ook kapotte kerstversiering kreeg een nieuw leven, want Peter is handig en kan alles repareren. Sommige dingen heeft hij helemaal zelf gemaakt, zoals de beeldjes van een van de kerststallen. Hij schilderde ze ook zelf, tot in het kleinste detail. "Dat zou ik nu niet meer kunnen."

Trots

Peter en Lenie zijn trots op hun kersthuis en daarom stellen ze het ook open. Iedereen mag langskomen om te komen kijken, tijdens de dagelijkse bezoekuren. Die zijn van half 4 tot half 6, dan schemert het al een beetje en kun je de lichtjes beter zien. Die lichtjes gaan natuurlijk pas aan als Sinterklaas weg is.

Het kersthuis is eenvoudig te vinden. In de flat aan het Paletplein in Tilburg zijn Peter en Lenie de enigen die de kerstversiering buiten hebben hangen. Bezoekers kunnen vanaf de parkeerplaats de eeuwenoude kersttraditie volgen: kijk omhoog en volg de lichtjes.