Een stage bij een carnavalsvereniging is zoveel meer dan bier drinken en polonaise lopen

"De mensen zien het gehos en gefeest, maar ze zien niet wat er achter de schermen gebeurt." Dat is de boodschap die C.V. De Plekkers uit Asten wil uitdragen met hun primeur: een jaar lang meelopen bij hun vereniging. Zondagmiddag werden de eerste vier 'carnavalsstagiairs' ingewijd. En ze hebben er maar wat zin in!

De 46-jarige Marco Douven is een van de vier stagiaires. Voorheen had hij vanwege werk nooit tijd voor dit soort zaken. "Nu werk ik in Asten en het leek me wel leuk. Ik ben een carnavalsliefhebber, maar heb nog nooit bij een carnavalsclub gezeten. Steeds meer mensen om me heen gaan met carnaval op vakantie. Dat vind ik jammer. Ik grijp deze kans om een jaar mee te draaien. Je komt op plekken en bij verenigingen waar je anders nooit komt met carnaval. Maar we gaan natuurlijk ook langs in het bejaardenhuis."

Onzekere toekomst

De toekomst voor veel carnavalsverenigingen is onzeker. "Al is het bij ons gelukkig nog niet zo erg", benadrukt Hans Stienen van de carnavalsclub. "Maar we zien dat steeds minder mensen zich aanmelden als vrijwilliger, vandaar het idee van een stage."



De club wil benadrukken dat bij een lidmaatschap veel meer komt kijken dan alleen aanwezig zijn bij carnavalsfeestjes. Stienen: "We zijn bijna het hele jaar door bezig. Wanneer wij bijvoorbeeld de ouderen in het dorp een bezoek gaan brengen, zorgen we ervoor dat we van tevoren de ruimte mooi versieren. En vergeet niet: elk feestje moet door iemand georganiseerd worden. Daar wordt veel tijd en energie ingestoken."

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, maakten De Plekkers een oproepvideo. Het filmpje is inmiddels ruim tienduizend keer bekeken. "En het heeft heel veel reacties opgeleverd!", vertelt Hans trots. "Er zijn uiteindelijk vier serieuze aanmeldingen uit voortgekomen. Deze vier lopen vanaf vandaag het hele jaar met ons mee. Twee van hen lopen stage in de functie 'raadslid' en de andere twee helpen op de achtergrond mee."

Marco is een van de nieuwe raadsleden. "Dat vind ik mooi. Asten is een bruisend carnavalsdorp. Ik ga er waarschijnlijk na een jaar gewoon mee door. Dat weet ik nu al. Ik stap in die boot en kom er niet meer uit."