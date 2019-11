Jongen (17) en man (23) aangehouden vanwege poging doodslag in Roosendaal

Een 17-jarige jongen en een 23-jarige man zijn zaterdagavond aangehouden in Roosendaal op verdenking van poging doodslag. Ze waren allebei betrokken bij een steekpartij op de Amethistdijk in Roosendaal.

De politie vermoedt dat een woordenwisseling de aanleiding vormde voor de steekpartij. Een 61-jarige vrouw had rond zes uur een aantal jongens aangesproken op het feit dat haar tuinpoort was opengetrapt. Toen haar 23-jarige zoon zich in dit gesprek mengde, liep de situatie volgens de politie uit de hand. De 17-jarige Roosendaler en de 23-jarige zoon liepen allebei steekwonden op.

Poging doodslag

De 17-jarige jongen moest met een ambulance naar een ziekenhuis worden gebracht. Hij is daar vervolgens zaterdagavond aangehouden. Hij wordt verdacht van poging doodslag of zware mishandeling.

De 23-jarige man werd op de Amethistdijk aan zijn verwondingen behandeld. Daarna werd ook hij gearresteerd. Ook hij wordt verdacht van poging doodslag of zware mishandeling.

Camerabeelden

De politie doet onderzoek en vraagt mensen die getuige waren van het opentrappen van de tuinpoort en de ophef daarna zich te melden. Met name mensen die camerabeelden hiervan hebben, wordt gevraagd contact op te nemen.

