Weginspecteur redt buizerd van zekere dood op de A16

Voordat Robert de buizerd kon vangen, moesten twee van de drie rijstroken van de A16 bij Zevenbergschen Hoek even worden afgesloten. Vervolgens liet hij de vogel op adem komen in de achterbak van zijn auto. Dit in afwachting van de dierenambulance.

Medewerkers van de dierenambulance namen even later de verzorging over. "De buizerd is in goede handen", liet de weginspecteur weten.