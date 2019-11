PSV doet wat het moet doen met zege, RKC Waalwijk pakt een punt

PSV weet eindelijk weer wat winnen is. Na een sterke eerste en een zwakke tweede helft wonnen de Eindhovenaren zondagmiddag in eigen huis met 2-1 van sc Heerenveen. RKC Waalwijk pakte in extremis een punt tegen FC Emmen.

PSV-trainer Mark van Bommel kon weer beschikken over zijn sterspelers Steven Bergwijn en Donyell Malen en dat betaalde zich direct uit. Bergwijn liet in de eerste helft twee puntgave treffers noteren en het superieure PSV kon eigenlijk alleen een beetje morren dat het bij twee doelpunten bleef.

De eerste overwinning sinds 6 oktober was er wel één met twee gezichten, want na rust was er van de Eindhovense suprematie niks meer over. Met een lage schuiver bracht Jens Odgaard de stand uit het niets terug tot 2-1, waarna PSV met kunst- en vliegwerk het eindsignaal haalde. Doelman Lars Unnerstall bewees in de slotfase zijn waarde met een fenomenale redding op een kopbal van Sven Botman.

Bergwijn liet zich bij zijn terugkeer dus meteen gelden en speelde een grote rol in de overwinning. Na een uur spelen haalde Mark van Bommel de aanvaller naar de kant. Vanaf de bank keek hij zenuwachtig toe.

Tiental RKC pakt op de valreep een punt tegen FC Emmen

Hekkensluiter RKC Waalwijk leek lange tijd op weg naar een zeperd tegen FC Emmen, dat via Michael de Leeuw na een kwartier op voorsprong was gekomen. En na de tweede gele kaart voor Hans Mulder, een kwartier voor tijd, leek de nederlaag onafwendbaar.

Niets was minder waar. Mede dankzij het inbrengen van Mario Bilate kreeg RKC in de slotfase meerdere goede mogelijkheden op de gelijkmaker. "Ik ben blij dat ik weer onderdeel uitmaak van het team. Dat ik nog een rol van betekenis kon spelen is extra mooi", zei Bilate na afloop. De aanvaller, die zijn rentree maakte na lange tijd blessureleed, was een aantal keren dicht bij een treffer. Uiteindelijk was het Sylla Sow die de toeschouwers in de aller- allerlaatste seconden alsnog in extase kreeg door in de 96ste minuut de gelijkmaker binnen te werken.

