PSV met hangen en wurgen naar eerste competitiezege sinds 6 oktober, punt voor RKC Waalwijk

PSV-trainer Mark van Bommel kon weer beschikken over zijn sterspelers Steven Bergwijn en Donyell Malen en dat betaalde zich direct uit. Bergwijn liet in de eerste helft twee puntgave treffers noteren en het superieure PSV kon eigenlijk alleen een beetje morren dat het bij twee doelpunten bleef.

De eerste overwinning sinds 6 oktober was er wel één met twee gezichten, want na rust was er van de Eindhovense suprematie niks meer over. Met een lage schuiver bracht Jens Odgaard de stand uit het niets terug tot 2-1, waarna PSV met kunst- en vliegwerk het eindsignaal haalde. Doelman Lars Unnerstall bewees in de slotfase zijn waarde met een fenomenale redding op een kopbal van Sven Botman.



RKC Waalwijk

Hekkensluiter RKC Waalwijk leek lange tijd op weg naar een zeperd tegen FC Emmen, dat via Hans Mulder na een kwartier op voorsprong was gekomen. En na de tweede gele kaart voor Hans Mulder, een kwartier voor tijd, leek de nederlaag onafwendbaar. Sylla Sow kreeg de toeschouwers echter in de aller- allerlaatste seconden alsnog in extase door in de 96ste minuut de gelijkmaker binnen te werken.