Modeshow met alleen modellen die een maagverkleining hebben gehad

"Oh, je hebt een maagverkleining gehad." "Lekker makkelijk, dan hoef je het niet zelf te doen." Het zijn opmerkingen die mensen na een gastric bypass te horen krijgen van hun omgeving. Maar zo simpel is het helemaal niet, vertelt ervaringsdeskundige Marie-Josee Koks. Zij organiseerde daarom een modeshow waarbij alle modellen een maagverkleining hebben gehad.

Op de catwalk laten de modellen zien hoe hun leven positief veranderd is na de operatie. Zo vertelt Annemarie dat ze een dag na de operatie al van haar diabetes genezen was. Karin hoeft geen medicatie meer te nemen nadat ze gewicht is kwijtgeraakt. En Deborah maakt het helemaal bont, zij is in acht maanden zoveel afgevallen dat ze nu moet oppassen dat ze niet te mager wordt.

Beeldvorming

Voor organisator Marie-Josee is het vijf jaar geleden dat ze is geopereerd. Zij miste een lotgenotengroep en besloot die dan maar zelf op te richten. Anderhalf jaar geleden ontstond de Bariatrie Groep Nederland, een groep die steun en informatie geeft aan mensen na een maagverkleining. Ook de beeldvorming moet worden aangepakt, vindt Koks, want die klopt niet.

"Als iemand een hartaanval gekregen heeft, gaat niemand de patiënt ervan beschuldigen dat hij te veel stress had in zijn leven. Obesitas is net zo goed een ziekte en de mensen die er aan lijden hebben alles al geprobeerd om af te vallen. De maagverkleining is een erkend hulpmiddel voor deze ziekte", zegt Koks.

Een ander vooroordeel is dat mensen willen afvallen omdat ze zichzelf niet mooi vinden als ze dik zijn. Koks vertelt: "Niemand ondergaat de operatie om mooier te worden. Mensen doen het omdat ze gezond willen worden of blijven. Vaak voelden vrouwen zich juist mooier toen ze nog zwaarder waren."

Geen eindstation

Een operatie is niet het eindstation. Je blijft dagelijks bezig met de gevolgen ervan. Karin, een van de modellen, vertelt. "Ik heb nooit meer honger, maar ik moet wel zes tot negen keer per dag eten. Daar moet ik bijna een alarm voor zetten, anders denk ik er niet aan."

Het zijn de verhalen die de het publiek van de modeshow te horen krijgen. Er zitten ruim 100 mensen in de zaal en dat hadden er nog meer kunnen zijn. "Ik heb wel 150 mensen nee moeten verkopen omdat de zaal niet groot genoeg is", vertelt Marie-Josee Koks trots. De modeshow is zeker voor herhaling vatbaar en daarbij denkt Koks groot: "Volgend jaar in het Philips Stadion!"