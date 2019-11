Stadsverwarming in Bredase wijken komt weer op gang na storing

In de Bredase wijken Kievitsloop en Haagse Beemden is zondagavond de stadsverwarming uitgevallen. Volgens leverancier Ennatuurlijk zaten ongeveer 2900 huishouders vanaf een uur of zes zonder warm water en verwarming.

De storing ontstond nadat de stroom korte tijd was uitgevallen. Volgens een woordvoerder van Ennatuurlijk moesten twee monteurs vervolgens langs verschillende locaties om de stations weer handmatig op te starten. "Daarmee zijn we bijna klaar. Negen zijn er al gedaan en aan de tiende wordt nu gewerkt", meldde hij rond halfnegen.

Nadat het station is opgestart, duurt het een halfuur tot een uur voordat het water voldoende is opgewarmd. "Het gaat om huishoudens in het postcodegebied 4822, 4823, 4824, 4826 en 4827 en wij vinden het heel erg vervelend dat zij in deze tijd van het jaar getroffen worden door een storing", aldus de woordvoerder.