'PSV weer even in oude doen', Willy van de Kerkhof drie kwartier tevreden en René een half uur

De Eindhovenaren moesten volgens Willy zondag uiteindelijk nog blij zijn dat ze niet verloren. Je moet het volgens hem echter positief bekijken: "De eerste helft was heel goed."

René van de Kerkhof zag een PSV dat hem dertig minuten kon bekoren. Waarop Willy zich afvraagt of zijn broer 'vijftien minuten ergens anders is geweest'. Dat Steven Bergwijn met 'twee fantastische doelpunten' en Donyell Malen terug waren bij PSV, was volgens René heel belangrijk voor de Eindhovenaren. "Daar leefde PSV van op." Toch zag hij in de tweede helft een 'angstig en fantasieloos' PSV.

Luister naar Willy en René van de Kerkhof in het programma Wakker!

Willy en René van de Kerkhof blikken terug op het voetbalweekend.

Van de wedstrijd zaterdag van Willem II in Den Haag tegen ADO (3-3) is de broers vooral de gelijkmaker van de thuisclub bijgebleven. Een prachtige knal van John Goossens. "Een wereldgoal, maar jammer voor Willem II dat ze twee punten weggeven", concludeert René. Nu blijven de Tilburgers met vier punten achterstand 'op nette afstand van PSV', vult Willy lachend aan.

RKC Waalwijk pakte zondag in de ogen van de gebroeders 'een verdiend puntje' in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (1-1). Over de kansen van de Waalwijkers om te overleven in de eredivisie zijn de broers echter al weken duidelijk: dat gaan ze niet redden.