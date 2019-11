Orkaan Sebastien zorgt voor windstoten en heftige regenbuien

Tropische storm Sebastien raast over Engeland en komt vanaf woensdag aan land in Nederland. Dat zorgt voor pittige, korte windstoten en op donderdag zijn er heftige regenbuien die in snel tempo over Brabant razen.

Maandag wordt de beste dag van de week. We gaan tussen de grijzigheid enkele zonnestralen zien, geeft Jordi van Weer.nl aan. De temperatuur is mild voor de tijd van het jaar, maandag loopt de temperatuur op tot 11 graden in de hele provincie. Maar dat zou zomaar de laatste dag van de week kunnen zijn om te kunnen wandelen of fietsen.

Dinsdag

Het is dinsdag eerst miezerig, druilerig weer. "Van dat weer waar je kletsnat van kunt worden", zegt Jordi. De temperatuur blijft mild, zo'n 12 graden maar we gaan niet of nauwelijks iets zien van de zon. In de loop van de avond en nacht krijgen we te maken met regenbuien.

Woensdag

Vanaf woensdag valt er 'meer dan alleen motregen'. Dat komt onder meer door tropische storm Sebastien. Die trekt dinsdag aan het einde van de middag over de zuidkust van Engeland. "Van de voormalige orkaan zelf gaan we niet zoveel merken, wel gaan we voelen dat de wind aantrekt."

De zuidenwind trekt aan en wordt vrij krachtig, er worden windstoten tot 75 kilometer per uur verwacht. "In Brabant moeten automobilisten rekening houden met pittige, korte windstoten."

Donderdag

Donderdag wordt het nog iets onstuimiger. Er worden heftige regenbuien verwacht die in een snel tempo over Brabant razen. "Er valt veel regen in een korte tijd. Sebastien kan in Brabant even uit de bocht vliegen, maar de voormalige orkaan zal daarna afnemen."

"We hebben vaker te maken met orkanen in Brabant. Dit is geen uitzondering. Wel is Sebastien aan de late kant, het orkaanseizoen is eigenlijk al voorbij."