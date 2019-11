Virgil Misidjan krijgt taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor mishandeling

Virgil Misidijan, oud-speler van Willem II, heeft 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 58 dagen gekregen. Volgens het gerechtshof in Den Bosch heeft hij vorig jaar januari in Roosendaal een man een gebroken been en elleboog bezorgd. Het slachtoffer was tijdens het incident 68. Hij werd overigens ook door het hof op de vingers getikt: de man had zich eveneens misdragen.

De twee hadden het met elkaar aan de stok gekregen. Dit gebeurde nadat de uit Goirle afkomstige voetballer zijn auto voor de poort van een bedrijf van zijn slachtoffer had geparkeerd. Volgens de nu 26-jarige Misidjan was aan de ruzie een scheldpartij vooraf gegaan, waarin hij racistisch was bejegend.

Half jaar cel geëist

Misidjan had in mei vorig jaar van de politierechter in Breda nog een half jaar cel gekregen, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook de advocaat-generaal had dit geëist; het hof was milder gestemd. Misidjan staat nu overigens onder contract bij de Duitse profclub FC Nürnberg, al kan hij door een kruisbandenblessure voorlopig niet spelen. Hij liep het kwetsuur op tijdens een training.

