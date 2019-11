Christel de Laat was woest na fragment op Facebook, maar nu verkopen al haar voorstellingen uit

Cabaretière Christel de Laat was in eerste instantie woedend toen een bezoeker een deel van haar show filmde én op Facebook verspreidde. De video is ongekend populair online. Het fragment gaat nu viral en heeft een positieve wending: "Al mijn voorstellingen zijn nu uitverkocht."

Een bezoeker van haar show in Breda filmde een stuk uit haar show en publiceerde dit op een Facebookpagina. “In eerste instantie was ik heel boos en verdrietig. Ik had in deze zaal ook expliciet gevraagd of zij niet wilden filmden”, zegt De Laat.

In de opname is duidelijk te zien dat de cabaretière aangeeft tijdens het filmen dat dit niet de bedoeling is en dat de beelden niet geplaatst mogen worden. De bezoekster sloeg dit in de wind en plaatste de beelden toch op Facebook. “Dit fragment gaat nu rond in heel Nederland. Dat is jammer want mensen die een kaartje kopen voor jouw voorstelling, wil je verrassen. Nu de verrassing eraf.”

De video is voor heel veel mensen herkenbaar - vooral vrouwen. In het fragment vertelt Christel over de ongemakken van een body shaper. Het corrigerend ondergoed dat voor stevige vrouwen niet altijd uitkomst biedt omdat de vetrollen zich verplaatsen.

Daarom is hij nu ook zo populair online, zegt De Laat. “Ik word vaak aangesproken en ik krijg enorm veel positieve reacties. Echt heel veel mensen herkennen zich in deze video."

De cabaretière geeft aan dat het in eerste instantie ‘dubbel kut’ was, maar dat ze een deel van haar boosheid heeft laten varen. “Het heeft uiteindelijk positief uitgepakt. Al mijn voorstellingen zijn nu uitverkocht. Dit soort gebeurtenissen zijn niet leuk maar geven me wel inspiratie voor een nieuwe show.”

Waarschijnlijk geniet het fragment ook enorme populariteit omdat het afgelopen vrijdag ook werd uitgezonden in het televisieprogramma Pauw.

