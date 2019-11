Er zijn niet veel woningen te koop onder de 150.000 euro, maar ze bestaan wel

Maar 2 procent van alle Brabantse huizen kost anderhalve ton of minder. (Foto: Wikipedia)

EINDHOVEN -

Voor 150.000 euro kun je bijna nergens meer een huis kopen, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker in opdracht van de NOS. In Brabant kost maar twee procent van alle aangeboden woningen anderhalve ton of minder.