Nol Havens zingt weer ‘Suzááánne’ maar dan anders, dankzij rappers Lange Frans & Baas B

VOF de Kunst was toe aan vernieuwing. En wat doe je dan? Je grootste hit van 36 jaar geleden in een nieuw jasje steken natuurlijk! Rappers Lange Frans en Baas B maakten van megahit ‘Suzanne’ het nieuwe ‘Stapelgek’ en uiteraard is zanger Nol Havens ook te horen op de plaat die nu al een bescheiden hit genoemd mag worden.

Het idee voor de remake kwam vanuit één van de rappers. “Baas B belde me op en zei: ‘Nol, zou je mee willen zingen?’. Daar moest ik over nadenken. Vijf minuten later belde ik hem op en zei ik: ‘Ja, is goed. Doe ik wel’", vertelt Havens.

Roze

Zanger Nol Havens is vanaf 1 minuut 50 te bewonderen in de clip van de Nederlandse rappers. “Roze staat me niet per definitie goed maar ja, je moet in een roze pak tegenwoordig”, zegt hij daarover. In de clip speelt topmodel Kim Feenstra de nieuwe ‘Suzanne’. “Daar was ik niet heel rouwig om!”, zei hij tijdens radioprogramma Brabants Bont.

Niet alleen voor VOF de Kunst breekt met het nummer een nieuwe fase in hun carrière aan. Het hiphopduo Lange Frans en Baas B had na hun megahits 'Moppie' en 'Het Land Van' bijna tien jaar lang geen contact vanwege ruzie. De remake van Suzanne is voor de mannen een echte comeback.

Suzannes hebben geluk

Er is nog meer goed nieuws voor fans van VOF de Kunst en dan met name voor dames die Suzanne heten. "VOF de kunst gaat weer op tournee, de première is in januari in Den Bosch. We gaan vier maanden lang door het hele land de theaters in, Frank Lammers gaat het regisseren." De band gaat dit keer de volwassen kant op. "We hebben elf jaar lang met kinderrepertoir in het theater gestaan, maar de kinderen van toen zijn de ouders van nu dus die nodigen we graag uit. We gaan van alles spelen en de tent op z’n kop zetten. Suzannes in Den Bosch mogen met korting naar de première."