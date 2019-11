De zes dingen die je moet weten over Dick Jaspers, die jacht maakt op vijfde wereldtitel driebanden

Dick Jaspers verdedigt vanaf dinsdag zijn wereldtitel driebanden op het WK in Denemarken. Deze zes dingen moet je weten over de biljarter uit Sint Willebrord.

1. Superster in China

In Nederland is het driebanden een kleine sport, in China is dit heel anders. Er zijn televisiezenders die dag en nacht alleen maar biljarten uitzenden. Dick Jaspers is dus ook een bekende sporter in China.

Kijk hier naar Dick Jaspers in het programma Kraak

2. Ervaren speler

Al 30 jaar is Jaspers een topdriebander. Zijn ouders hadden een café genaamd 'De Kroon', waar hij leerde biljarten. Al snel werd duidelijk dat Jaspers driebanden het leukst vond. In 1990 werd hij voor het eerst Nederlands kampioen. Inmiddels is hij viervoudig wereldkampioen. De Belg Raymond Ceulemans is recordhouder met 21 titels.

3. Eigen producten

Wie zelf ook wil leren driebanden kan advies krijgen van Jaspers. Bijvoorbeeld welke keu zou je moeten pakken. Op zijn website geeft hij zijn mening en legt hij uit welke materialen het beste zijn.

4. Rustgevende rockmuziek

''Je moet rustig en koel blijven'', zegt Dick. Tot rust komen doet Dick door symfonische rockmuziek te luisteren. Een band als Emerson, Lake en Palmer geeft hem inspiratie en het gevoel om nog veel langer door te gaan.

Luister naar de muziek die Dick Jaspers goed vindt.

5. Grootste concurrenten

De grootste concurrenten van Jaspers op het WK in Denemarken zijn: de Italiaan Marco Zanetti, de Turk Semih Saygıner en de Belg Eddy Merckx. Een geluk voor Jaspers is dat Belg Frédéric Caudron zich niet heeft gekwalificeerd voor het WK.

6. Profsport

Maar hoeveel brengt het nou in het laatje? Vorig jaar leverde de wereldtitel 20.000 euro op. Dick Jaspers verdiende alles bij elkaar in 2018 ongeveer 115.000 euro.