Evenementen afgelast ‘op doktersadvies’, Beursgebouw overspoeld met verontruste telefoontjes

Honderden telefoontjes krijgen ze binnen bij Beursgebouw Eindhoven. Bezoekers van Winter Ibiza Festival en het SchlagerFestival zijn namelijk ongerust. De twee evenementen, beiden van dezelfde organisator, zijn afgelast omdat hij ernstig ziek zou zijn. Het is de vraag of mensen hun geld terugkrijgen.

“Wij balen er ook flink van”, laat een medewerkster van het Beursgebouw weten. “Wij weten ook niet meer dan de verklaring die op de site van de festivals staat. We zoeken contact met de organisator, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt.”

In de verklaring staat dat ‘wegens persoonlijke omstandigheden en op dringend doktersadvies’ de organisatie heeft moeten besluiten om de festivals op 13 en 14 december af te gelasten. Het plannen van een nieuwe datum is volgens de organisatie niet mogelijk, omdat het Beursgebouw begin volgend jaar dicht gaat.

Grote vraagtekens

Meer betrokkenen weten maar weinig over de afgelasting. Jolanda Clement van JC Event/JC Travel in Waspik was door de organisatie benaderd om een busreis naar het SchlagerFestival te regelen. Zij weet officieel nog van niks. "Ik heb het via via gehoord, maar niet van de organisatie zelf." Ze is contact aan het zoeken, omdat zij ook wil weten waar ze aan toe is.

In een mail naar de festivalbezoekers schrijft de organisator: “Vorige week is mij door doctoren medegedeeld per direct te stoppen met alle werkzaamheden, wil ik 'zelf het weekend van het Festival nog halen’. Mijn diepste excuses hiervoor.”

Bezoekers hebben hun twijfels bij de verklaring. “Het lijkt me gek als de organisatie door één man wordt gedaan. Zo’n groot evenement met zulke grote namen organiseer je niet alleen. Dan zou iemand anders het toch over kunnen nemen? Ook al ben je ziek”, vertelt een vrouw uit Asten die naar Winter Ibiza Festival zou gaan. Op Facebook plaatsen meer bezoekers vraagtekens bij de verklaring die de organisator geeft.

De vrouw uit Asten geeft aan dat ze eigenlijk van begin af aan ‘een onderbuikgevoel’ had. Ze kocht ook pas een kaartje toen ze had gecheckt dat het evenement (toen nog) daadwerkelijk gepland stond bij het Beursgebouw. “Er was laatst ook nog een actie met de tickets, één plus één gratis. Toen had ik al zoiets van: dit vind ik gek. Normaal kun je aan het begin een early bird ticket kopen en zijn er daarna eigenlijk geen acties meer.”

Geen reactie

Omroep Brabant heeft contact gezocht met de organisator, maar die wil niet ingaan op vragen. De kaartverkoop gaat via Eventbrite. Het bedrijf laat weten dat de verantwoordelijkheid voor het teruggeven van geld bij de organisatie ligt. Een woordvoerder laat weten dat ze contact hebben gezocht, maar nog geen reactie hebben gehad. In de mail aan de bezoekers staat dat de organisator met alle partijen in gesprek is hierover. "Graag enig geduld", schrijft hij.

De medewerkster van het Beursgebouw wil benadrukken dat zij ‘echt alleen de locatieverstrekker’ zijn. “Bezoekers die bellen proberen we zo goed mogelijk te helpen en te woord te staan, maar wij gaan verder niet over het evenement of het teruggeven van geld.”