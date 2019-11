Wie wil een wormenhotel runnen? Gemeente Altena zoekt beheerders

De gemeente Altena zoekt beheerders voor vijf hotels. Wormenhotels om precies te zijn. Per wormenhotel zijn straks duizend wormen continue bezig om afval om te zetten in compost. “Er zitten drie soorten in een hotel, waaronder ook de tijgerworm en die werkt hard hoor”, aldus de wethouder die benadrukt dat de tijgerworm echt bestaat.

"Bij een wormenhotel gooi je er boven Gft-afval in en beneden komt er compost uit, zo makkelijk is het.” De wethouder vertelt dat allerlei 'soorten' beheerders welkom zijn. “Dat kunnen scholen zijn buurtverenigingen of instellingen."

Samen met het bedrijf The Dutch Nightcrawlers uit Altena is het wormenhotel ontworpen. “Het is een grote houten bak met etages en laden. In het hotel zit ook een raampje (met luikje) om de wormen aan het werk te zien”, vertelt wormenexpert Mark Thur. “Het werkt volgens het principe van een composthoop. Een wormenhotel kan het Gft-afval aan van tien tot twintig gezinnen en produceert compost van de allerhoogste kwaliteit."

Monument MH17

The Dutch Nightcrawlers is internationaal een belangrijke speler in het kweken van wormen en de toepassing daarvan. “In Nederland hebben we recent heel veel wormen geleverd voor het monument MH17. De bomen daar deden het niet goed en dat kwam door een slechte bodemstructuur. Wormen zijn bij uitstek geschikt om zo’n probleem aanpakken”, aldus Thur.

'Ze lusten veel, maar niet alles'

De wormen die aan de slag gaan in de wormenhotels van de gemeente Altena lusten veel, maar niet alles. “Van vetten als mayonaise moeten ze niets hebben en vlees kan ook niet.” Wethouder van Vugt, die een mini-hotelletje bij hem thuis heeft staan om het uit te proberen, weet inmiddels dat de wormen ook niet dol zijn op zuur. “De schillen van een citroen zijn niet geliefd, je ziet een duidelijk verschil in verwerken van een appelschil en de schil van een citroen.”

Het wormenhotel is geen vervanger van de Gft-container. “Het is een aanvulling om te laten zien dat er meer kan dan alleen je groenafval dumpen in de Gft-container.” Inmiddels hebben zich bij de gemeente Altena al de eerste potentiële wormenhotel-beheerders gemeld.