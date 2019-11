Na Londen, Parijs en Sydney geeft Guus Meeuwis nu concert in New York

In 2015 trad Guus Meeuwis op in de Royal Albert Hall in Londen.

Na de Royal Albert Hall in Londen, het Olympia in Parijs en Luna Park in Sydney heeft Guus Meeuwis een nieuwe metropool aangewezen voor een buitenlands concert. De zanger uit Tilburg treedt komend jaar op in New York. En opnieuw in een historisch decor.

Meeuwis zit in 2020 25 jaar in het vak en speelt voor het vijftiende jaar achtereen in het Philips Stadion met zijn Groots Met Een Zachte G-concerten. Als hoofdact van zijn jubileumjaar heeft hij gekozen voor een concert in Webster Hall, een concertzaal, nachtclub en opnamestudio uit 1886. Het biedt op 23 oktober plaats aan 1500 toeschouwers, zei hij dinsdagavond bij De Wereld Draait Door. Voor 80 dollar ben je erbij.

De Brabantse zanger treedt daarmee toe tot een illuster rijtje. Onder meer Frank Sinatra, Elvis Presley, Eric Clapton, Prince, Sting en U2 gingen hem voor in Webster Hall.

Royal Albert Hall uitverkocht

In 2015 stond Guus Meeuwis al in een uitverkochte Royal Albert Hall in Londen. Voor Guus Meeuwis kwam een droom uit. Hij moest lang zeuren, maar uiteindelijk kwam de Brabander door de strenge keuring van The Royal Albert Hall.

In 2015 zat de Tilburgse zanger twintig jaar in het vak en het was het tiende jaar van de 'Groots met een zachte G'-concerten in het Philips Stadion. Daarom besloot hij een concert in Londen te geven. Dat beviel zo goed, dat hij er in 2016 twee concerten in Parijs achteraan plakte. Het was de bedoeling dat Youp van 't Hek samen met Guus zou optreden in Olympia, maar vanwege hartproblemen moest Van 't Hek de optredens afzeggen.

Guus Meeuwis zegt zelf op zijn website: "Als ik bandshirts van internationale sterren zag met daarop: ‘London, Paris, New York’ leek het me zo verschrikkelijk cool om zulke steden als artiest onder je eigen naam te hebben staan. Misschien niet heel realistisch voor een Nederlandse artiest maar dat heeft me nooit weerhouden om groots te dromen."