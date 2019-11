Burgemeester Halderberge stopt per direct vanwege gezondheidsproblemen en hoge werkdruk

Jobke Vonk-Vedder is dinsdagavond per direct gestopt als burgemeester van Halderberge. In een verklaring op Twitter zegt ze te stoppen vanwege haar gezondheid in combinatie met de hoge werkdruk. Zolang er nog geen waarnemend burgemeester is, neemt Thomas Melisse, als loco burgemeester de taken over.

Vonk-Vedder was drie jaar lang burgemeester van Halderberge. Wat de gezondheidsproblemen inhouden, valt niet te lezen in de verklaring. Ze benadrukt dat ze door 'veel inwoners en organisaties hartelijk is ontvangen'. Daar zegt ze veel energie aan te ontlenen.

Maar ze voegt er tegelijk aan toe dat Halderberge 'een burgemeester verdient die zich blijft inzetten voor de vijf kernen die de gemeente rijk is'. "Ik kan dat helaas niet waarmaken", schrijft ze.

Lees haar volledige verklaring hieronder:

Reactie gemeenteraad

“We betreuren het dat onze burgemeester het besluit heeft genomen te stoppen als burgemeester van Halderberge vanwege haar gezondheid in combinatie met de hoge werkdruk die het burgemeesterschap met zich meebrengt", zo reageren de fractievoorzitters van de gemeenteraad gezamenlijk.

"Wij respecteren haar besluit en hebben waardering voor de wijze waarop zij zich drie jaar lang als burgemeester heeft ingezet voor de inwoners, bedrijven en instanties van Halderberge. Wij gaan ons nu beraden over hoe we de functie van burgemeester van Halderberge de komende tijd in willen vullen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we dit via onze gebruikelijke kanalen communiceren.”