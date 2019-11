Zwaan vliegt door voorruit van auto op A17 bij Roosendaal

De impact van de klap was enorm, zo bewijzen foto's die weginspecteur Jeroen van Rijkswaterstaat op Twitter deelde. Volgens Jeroen was de vrouw 'behoorlijk geschrokken'. "En dat is ook logisch. Als zo'n zwaan op je voorruit klapt, moet je wel even bibberen."

Bewondering

De weginspecteur spreekt zijn bewondering uit voor de vrouw die achter het stuur zat. Zij wist haar auto veilig op de vluchtstrook te parkeren. "Ze heeft goed gehandeld. Sommige mensen trappen in een reflex op de rem en staan dan stil op de snelweg."

Jeroen werkt tien jaar als weginspecteur. Het is pas de tweede keer dat hij meemaakt dat een zwaan door de voorruit van een auto vliegt. "Dit is wel uniek, ja. Gelukkig gebeurt het niet zo vaak."

Een andere zwaan werd door een collega van Jeroen uit de middenberm gehaald. Het verkeer moest daarom tijdelijk worden stilgelegd. Die zwaan is naar een opvang in de buurt gebracht. Of deze zwaan gewond was, weet Jeroen niet. "Maar dieren zitten meestal niet voor niets in een middenberm."

Veel reacties

Het regent inmiddels reacties op Twitter. "Wow, wat een klap zal dat geweest zijn. Wat een impact", schrijft wijkagent Larissa van Helten. En weer een ander zegt: "Da's schrikken en wat een enorme schade."

Let op: de foto hieronder kan als schokkend worden ervaren: