Kit met asbest gebruikt bij aanleg riolering in Tilburg, werk stilgelegd

De gemeente Tilburg legt per direct negen projecten stil waarbij aan rioleringsbuizen wordt gewerkt. De gemeente ontdekte recent dat in het verleden kit met asbest is gebruikt om rioolbuizen aan elkaar te lijmen. Het werk ligt een aantal weken stil en omwonenden kunnen dus langer last hebben van bijvoorbeeld openliggende straten.

"We willen geen enkel risico lopen met de gezondheid van de mensen die aan deze rioolbuizen werken", zegt een woordvoerder van de gemeente. Het werk ligt nu een tijdje stil. Er kan verder gewerkt worden als er extra beschermende maatregelen genomen worden voor werknemers van aannemers die werkzaamheden uitvoeren.

De gemeente kijkt nu per project wat er nodig is, voordat de werkzaamheden weer verder kunnen. "Maar het kan zijn dat het werk dus wat langer stilligt dan van te voren was verwacht", aldus de woordvoerder. Omwonenden lopen volgens de gemeente geen gezondheidsrisico's.

Kit in heel Nederland

De asbesthoudende kit werd recent ontdekt bij werkzaamheden in de Generaal Smutslaan. De gemeente is bezig met een onderzoek, maar waarschijnlijk is deze kit tussen 1945 en 1975 in heel Nederland gebruikt om riolering aan te leggen.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Als je de kleine deeltjes inademt, kun je na lange tijd long-, longvlies-, of buikvlieskanker krijgen.