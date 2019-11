Graven geruimd ondanks 'eeuwige grafrust' als nabestaanden geen grafrechten betalen

Het gaat om graven die ouder zijn dan twintig jaar. Het oudste graf is uit 1987. Beheerder Mark Masereeuw heeft geprobeerd alle familieleden of nabestaanden te benaderen, maar dat is tot nu toe in geen enkel geval gelukt. "Mogelijk zijn mensen verhuisd. We kregen ook ongeopende brieven retour", aldus Masereeuw.

De-islamitische-begraafplaats-is-onderdeel-van-de-Rooms-Katholieke-begraafplaats-Foto-Erik-Peeters

Hij is zich bewust van de gevoelens die het ruimen van graven bij de moslimgemeenschap kan oproepen. "Maar wij hebben nu eenmaal ook financiële verplichtingen. Net als iedereen moet er gewoon betaald worden. Alle families hebben destijds een contract gekregen waarin staat dat de grafrechten maximaal 20 jaar zouden gelden."

Eeuwige rustplaats

Sinds kort biedt de begraafplaats in Bergen op Zoom de mogelijkheid aan moslims om een eeuwige rustplaats te hebben. Kort na de bekendmaking reageerden zo'n 150 mensen. Tot nu toe hebben twee mensen ook de eeuwige grafrechten aangevraagd.

Mark Masereeuw heeft woensdag op Facebook een bericht geplaatst waarop hij betrokken families tot 1 januari de tijd geeft om te reageren. In februari worden de graven definitief geruimd.