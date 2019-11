Waarom wij kleiner (maar minder dik) zijn dan andere Nederlanders

Nederlanders zijn sinds 1981 langer en zwaarder geworden. Landelijk gezien waren mannen vorig jaar gemiddeld 1,81 meter. Dat is 3,8 centimeter langer dan in 1981. Tegelijk werden mannen bijna 9 kilo zwaarder. Vrouwen werden 1,5 centimeter langer en kwamen zo uit op 1,67 meter. Zij werden 7 kilo zwaarder.

Maar waarom zijn Brabanders korter dan de gemiddelde Nederlander? Vier factoren zorgen voor een lagere gemiddelde lengte:

Meer oude mensen,

Meer mensen met een niet-westerse achtergrond,

De sociaal-economische verschillen per regio.

"Ook de gezondheid kan een verklaring zijn", zegt een woordvoerster van het CBS. "Zo lijken mensen die minder eiwitten eten over het algemeen kleiner te zijn."

Meer vergrijzing

Uit cijfers van het CBS over 2016 blijkt dat de vergrijzing in Brabant net iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Zo’n 18,8 procent van de Brabanders was in toen 65 jaar of ouder. Het landelijk gemiddelde is 18,2 procent. Verklaring hiervoor is volgens het CBS dat jongeren naar de Randstad trekken om te studeren of te werken. Het aantal jongeren stijgt daar namelijk.

Wat gewicht betreft doen we het beter dan de gemiddelde Nederlander en het percentage mensen met overgewicht (49,1) is het op twee na laagste van Nederland.