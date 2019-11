Jongens willen 12-jarige scholier beroven en worden aangehouden

Ze bedreigden hem in de fietsenstalling van zijn school en eisten geld en spullen van hem. De jongen wist echter te ontkomen en rende weer terug de school in. Hij deed aangifte. Dankzij camerabeelden zijn de jongens herkend. Zij zitten in de cel.

De afgelopen periode waren er meer straatroven in Tilburg. Er wordt onderzocht of deze jongens daar ook bij betrokken waren.