Concert van Guus Meeuwis in New York binnen een dag uitverkocht, extra show ingelast

Het concert van Guus Meeuwis in New York is binnen een dag uitverkocht. Dat maakt de zanger op Instagram bekend. Er komt nu een extra show, op 24 oktober 2020.

"Niet te geloven", reageert de zanger. "En omdat jullie blijkbaar net zo enthousiast zijn over dit plan, hebben we besloten een extra show te doen... New York, New York."

De kaartverkoop voor de show op 23 oktober 2020 begon dinsdag. De Tilburgse zanger treedt op in Webster Hall in New York. De Tilburgse zanger vertelde verheugd aan Omroep Brabant hoe hij daar op hetzelfde podium staat waar Bob Dylan ooit zijn eerste nummer opnam. ''Het is een waanzinnig sfeervolle tent.''

​In 2020 is het 25 jaar geleden dat de carrière van Guus Meeuwis begon met de megahit ‘Het is een Nacht’. Dat wilde hij op een speciale plek vieren. De zanger stond eerder in The Royal Albert Hall in Londen en in L’Olympia in Parijs en natuurlijk meerdere keren in het Philips Stadion in Eindhoven.

Meeuwis noemt de Webster Hall 'het Paradiso van New York'. "Als je aan een concert in New York denkt, komt het gigantische Madison Square Garden misschien in je op. Je moet echter reëel zijn, ook al heb je grote dromen. Webster Hall biedt plaats aan 1500 man. Je kunt bijna iedereen in de ogen aankijken, daar houd ik wel van."

