Jongen raakt vingers kwijt bij het afsteken van een Cobra, buurtbewoners hoorden enorme knal

In Dongen is woensdag rond vier uur 's middags een jongen (15) zwaargewond geraakt toen hij samen met twee vrienden zwaar vuurwerk afstak.

De jongen zal enkele vingers en mogelijk zelfs een hand kwijtraken door het ongeval, stelt de politie. Om wat voor vuurwerk het exact gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens een buurtbewoner zou de jongen een Cobra hebben afgestoken. Dit soort vuurwerk heeft de kracht van een kleine handgranaat.

Enorme knal

Het ongeval gebeurde in de Mgr. Schaepmanlaan. Buurtbewoners spreken over een enorme knal. De gewonde jongen werd door een van de bewoners van die straat opgevangen. De jongen werd daarna meegenomen door een ambulance.

Gewonden en dode

Bij de jaarwisseling komen jaarlijks ongeveer 500 mensen op de eerste hulp van een ziekenhuis terecht en valt gemiddeld één dode door vuurwerk. In Nederland is al langer een discussie gaande of het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden moet worden. Vuurwerk mag ook pas vanaf 31 december om zes uur 's avonds worden afgestoken.

