Keano (11) lag heel lang in het ziekenhuis, nu heeft hij zijn eigen actiepoppetje bij McDonald's

Welk kind van elf jaar oud kan zeggen dat er een actiepoppetje van hem is? Keano uit Oosterhout! Er is voor hem een ‘McNificent’ gemaakt, omdat hij langdurig in het ziekenhuis heeft gelegen en zijn ouders gebruik maakten van het Ronald McDonald Huis. De 11-jarige superheld mocht de figuurtjes woensdag zelf uit delen bij de ‘grote, gele M’ in Oosterhout. “Supergaaf”, vindt Keano zelf.

Het was woensdag vooral een heel leuke dag voor Keano en zijn familie, maar de reden waarom hij een figuurtje heeft is een stuk minder. De jongen had september vorig jaar een hartstilstand. Hij was in de speeltuin toen het helemaal misging. Met een traumahelikopter werd hij naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht en daar lag hij vier dagen in coma.

“Het was echt een hel”, vertelt zijn moeder Melissa. “Zijn broertje en mijn moeder waren erbij in de speeltuin toen hij in elkaar zakte.” Broertje Jayden ging zijn moeder waarschuwen, maar het werd haar niet meteen duidelijk dat het menens was. Pas toen oma in paniek bij haar kwam, had ze door hoe ernstig het was.

“Ik vergeet nooit hoe we hem daar aantroffen. Mijn vriend heeft hem omgedraaid. Ik heb staan schreeuwen en krijsen”, vertelt ze. “Ik werd aan de kant geduwd door een vrouw. Zij kon reanimeren en dat is zijn redding geweest. Ook de hulpverleners die kwamen, ambulancepersoneel en de politie, hebben hun werk uitstekend gedaan.”

In coma op IC

Keano moest met spoed naar het ziekenhuis en kwam daar op de Intensive Care (IC) terecht. “Je ziet je kind vechten voor zijn leven. Dat zijn dingen die je niet hoort mee te maken.” Hij lag vier dagen in coma. De artsen vertelden Melissa en haar vriend dat ze niet wisten of en hoe Keano wakker zou worden. “Ik was 27 weken zwanger van mijn vierde kindje. Er komt nieuw leven aan, maar je moet er misschien ook eentje wegbrengen. Dat was een hele heftige periode.”

Keano kwam gelukkig wel weer bij. Twee weken later bleek dat hij een aangeboren hartafwijking heeft, die hartritmestoornissen veroorzaakt. “Na vijf weken krijg je een chronisch ziek kind mee naar huis”, legt zijn moeder uit. “Het was net alsof je een baby'tje kreeg. We moesten hem helemaal opnieuw leren kennen. Wat doet de ziekte met hem? Wat doet de medicatie met hem? Noem maar op.”

Superheld

Het gaat inmiddels een stuk beter met Keano. Wel moet zijn familie altijd rekening houden met de hartafwijking. Zijn ouders hebben een reanimatiecursus gehad en mogen hem nooit alleen laten. Maar hij laat zich niet kisten. En daarom vindt McDonald’s hem een superheld. En die krijgen hun eigen actiepoppetjes.

De McNificents van Keano en twee andere kinderen zitten deze woensdag in een Happy Meal. Het is een samenwerking tussen de fastfoodketen en het Ronald McDonald Kinderfonds. Van elk verkochte Happy Meal gaat een donatie naar het fonds.

“Toen we werden benaderd of we mee wilden doen, hoefden wij daar niet over na te denken. Je kent nu de emotie en nood achter het Ronald McDonald Huis. Ouders worden opgevangen in warm bad met vrijwilligers waar je altijd terecht kan”, zegt Melissa. “Ik heb zelf ook als 18-jarige bij de McDonald’s gewerkt. In het filiaal aan de Beneluxweg waar Keano vandaag zijn poppetjes uitdeelde. Toen stond ook altijd zo’n donatiehuisje bij de kassa voor het Ronald McDonald Huis. Nu weet ik pas echt wat dat inhoudt!”