Dode man in Eindhoven gevonden op terrein van expertisecentrum voor aanpak georganiseerde misdaad

De dode man die donderdagochtend is gevonden in Eindhoven, lag op de parkeerplaats van de Fuutlaan 10. Op dat adres is het RIEC gevestigd. Dat is een expertisecentrum dat ondersteuning biedt bij de aanpak van georganiseerde misdaad. De gemeente Eindhoven is eigenaar van het gebouw.

Het RIEC helpt overheidsdiensten om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Het gaat niet om iemand die in dienst is van het expertisecentrum, laat een medewerker weten. Of de dode man op een andere manier verbonden is met het RIEC, is onbekend. De politie geeft nog geen informatie over de identiteit van de dode man.

Een groot politieonderzoek is direct aangezwengeld. Een ruim gebied is afgezet met politielinten en een groot aantal agenten is druk in de weer. Ook is een tent geplaatst, om het zicht op de plek waar het lichaam is gevonden, nog verder te beperken. Een politiehond snuffelt rond op de parkeerplaats.

Mensen die werken bij het RIEC, mochten donderdagochtend 'gewoon' naar binnen. Wel moesten ze zich legitimeren bij de aanwezige agenten.

Ongure plek

LPF- raadslid Tjerk Langman schrijft op Twitter dat hij eerder deze week vragen stelde aan het college van B en W over de veiligheid in de Fuutlaan. Dit omdat er auto's vernield waren. Langman noemt de Fuutlaan een donkere, ongure plek. "Het is er verlaten en er is geen toezicht. Er hangen drugsdealers rond en andere criminelen."

Langman wilde weten of er cameratoezicht zou komen, maar volgens hem kreeg hij geen antwoord op die vragen.