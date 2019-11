Hollywood van het zuiden: enorme filmstudio in oude hallen van Philips

De filmindustrie staat in Eindhoven al lang niet meer in de kinderschoenen vindt Frank van der Linden, directeur van het Eindhoven Film Festival dat donderdag begint. In vier dagen tijd zijn er negentig films te zien.

“De filmindustrie is hier echt opkomend. Er zijn hier verschillende studio’s gekomen, zoals deze op Strijp-S. En onlangs werd er een studio voor virtual reality geopend in poppodium De Effenaar." Ook het Eindhoven Film Festival wordt steeds groter. "Het wordt nu voor de negende keer gehouden. Iedere keer groter met meer plekken in de stad.”

Onder de indruk

Zestig man werkt er mee in de studio die voor de opnames van 'Poor Boy' is omgetoverd tot een bos. Bij het metershoge decor van bomen staat een rookmachine die voor een mysterieuze sfeer zorgt.

Maarten van der Ven van DOXY FILMS is de uitvoerend producent van de film.“Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven en ben naar het westen gegaan om films te maken, maar er gebeurt steeds meer hier. Er worden meer films opgenomen. Recent nog de film 'Hemelrijken'. En 'De Helleveeg'. Er gebeurt hier een hele hoop en daar ben ik van onder de indruk."

Bekijk in de video hoe de filmstudio er uitziet:

Van der Ven gaat verder: “De filmindustrie heeft hier veel potentie. Zelf ga ik hier in maart ook een film draaien. Ik heb ontdekt dat er hier hartstikke goede crews zijn. Dat hebben veel mensen niet in de gaten, alleen maar omdat ze hier zitten.”

Pareltje

De studio op Strijp-S is er gekomen met subsidie uit Brabant. Het is een tijdelijke studio, maar de hoop is dat er geldschieters uit de regio komen zodat hij kan blijven. Dan kunnen Eindhovense filmmakers ook een kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. “Er is heel veel enthousiasme vanuit bedrijven en instanties. Laten we gaan voor het Hollywood van het zuiden!”, roept Van der Ven enthousiast.

Regisseur Ramón Gieling van 'Poor Boy' hoopt voor Brabant dat de studio blijft. “Dit is de eerste keer dat we ons hier hebben genesteld. Het is hier een geweldige omgeving. Ik hoop voor jullie dat dit een tweede leven krijgt als wij hier over drie weken klaar zijn. Het is wel een pareltje.”