Dronken automobilist zonder rijbewijs klemgereden op A16

Een 30-jarige automobilist is woensdagnacht klemgereden op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Hij ging ervandoor toen agenten hem rond halfvier in de buurt van Dordrecht wilden controleren. Hij had 2,5 keer zoveel gedronken als toegestaan.

Na een korte achtervolging slaagden de agenten erin de automobilist alsnog te laten stoppen.

Daar bleek dat de man geen geldig rijbewijs had en dat hij te veel had gedronken. Hij werd daarop aangehouden en naar een politiebureau gebracht.

Ademanalysetest

In zijn auto zat ook nog een 24-jarige vrouw. Ook zij had te veel alcohol gedronken. Agenten zeiden daarom tegen haar dat zij het stuur niet mocht overnemen.

Nadat de man in het politiebureau een ademanalysetest had gedaan, belde hij iemand om hem op te komen halen. Tot grote verbazing van de agenten kwam de vrouw die als passagier bij hem in de auto zat vervolgens met de auto aangereden. Daarop moest ook zij een ademanalysetest ondergaan. Zij bleek zelfs nog meer gedronken: 3 keer zoveel als mag. Ook zij moet zich binnenkort bij de politierechter in Breda melden.