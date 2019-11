Sander Vereijken met zevenmijlslaarzen van amateur naar prof: 'Had voetbaldroom al weggegooid'

Bekijk de video en lees daarna verder.

Op 29 april 2018 scoorde Vereijken drie keer in de kampioenswedstrijd van Mierlo-Hout. Hij verliet zijn club met de titel in de derde klasse en trok naar Gemert. Bij die club vertrok hij een jaar later ook. Hij tekende een contract bij Helmond Sport. Dit keer nam hij afscheid met een promotie naar de derde divisie. Zijn clubs wisten stappen te zetten, maar Vereijken zette nog veel grotere stappen.

"Ik had mijn droom om profvoetballer te worden al weggegooid”, zegt Vereijken lachend. “Ik vond het al mooi dat ik bij Gemert een paar stapjes omhoog kon. En toen kwam Helmond Sport. Als je dan hier in je eigen stad mag voetballen, is dat heel erg mooi."

Trots

Bij Mierlo-Hout zijn ze maar wat trots op de ontwikkeling van Vereijken. “We volgen hem natuurlijk met veel belangstelling", zegt voorzitter Paul Lambrechts. "Dat deden we al toen hij naar Gemert ging, om te kijken of hij daar zou slagen. Tot onze verrassing is hij daarna door Helmond Sport binnen gehengeld. En dat op latere leeftijd. Iedereen volgt Helmond Sport nu met nog meer interesse.”

Betaald voetbal halen vanaf Mierlo-Hout is uniek - trotse voorzitter Paul Lambrechts

“We zijn trots op jongens van ons. Niet alleen als ze profvoetbal halen, ook als ze naar een hoofdklasser gaan. Maar betaald voetbal is natuurlijk helemaal uniek, dat maken geen twintig spelers per jaar mee vanaf Mierlo-Hout", zegt Lambrechts.

Hoogtepunt

Vereijken krijgt steeds meer speeltijd. De laatste twee wedstrijden had hij een basisplaats onder trainer Wil Boessen. Tegen NEC maakte hij zijn eerste doelpunt. En het was meteen een hele mooie. "Voor mezelf was dit heel vet. Het was jammer dat we in de laatste minuut nog een tegengoal kregen en verloren. Maar voor mezelf was die eerste goal een hoogtepunt. Ik heb hem nog een keer of honderd teruggekeken. Met familie erbij. En vrienden stuurden hem steeds door. Dat was perfect.”

Het eerste doelpunt in het betaald voetbal was weer een stap in zijn prille loopbaan. Waar het gaat eindigen, is de vraag. "Ik ben blij dat ik hier nu voetbal. Ik focus me op dit seizoen en volgend jaar hier. Ik zie wel of ik ooit nog een stap omhoog kan. Het gaat nu toch al heel snel."

Als het aan Lambrechts ligt, is het einde van de carrière van Vereijken in ieder geval wel duidelijk. "Het zou leuk zijn als hij nog wat stappen kan zetten, maar wij hopen natuurlijk dat hij aan het einde van zijn carrière terugkomt bij Mierlo-Hout."