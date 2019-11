Veel spullen voor de hennepteelt gevonden bij controle van bedrijf in Venhorst

VENHORST -

Bij een bedrijf in Venhorst zijn veel spullen gevonden die gebruikt worden voor de hennepteelt. Een man van 32 uit Heijen in Limburg is aangehouden. Op papier houdt het bedrijf zich bezig met innovatieve, biologische oplossingen voor de agrarische sector. De politie vermoedt echter dat het een growshop is, die aan henneptelers levert. Daarom was er woensdag een controle.