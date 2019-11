Mini-trekker gestolen bij voetbalclub Olympia ’18 in Boxmeer, ‘Dit is heel erg frustrerend’

BOXMEER -

“We kunnen niet zonder onze mini-trekker Shibaura”, vertelt Toon Pelzer, bestuurslid facilitaire zaken bij voetbalclub Olympia ’18 in Boxmeer. Zijn dag kon niet slechter beginnen. “Om halfzeven kreeg ik al een appje dat er was ingebroken in onze opslagruimte”, vertelt hij. “Ze hebben de poort van het sportpark ontzet en vervolgens de roldeur van de opslag op een of andere manier geopend.”