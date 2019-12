Ook lerarentekort bij jou op school? Omroep Brabant start meldpunt

Omroep Brabant roept het het meldpunt in het leven om de omvang van het probleem te inventariseren:

Hoe vaak staan er onbevoegden voor de klas?

Hoe vaak worden er klassen verdeeld over andere groepen?

Hoeveel kinderen worden naar huis gestuurd, omdat er niemand meer is die hen les kan geven?

Daar willen we de vinger op kunnen leggen en zo informatie verzamelen om het probleem in kaart te brengen.

Wij vragen leraren, schoolleidingen en ouders om hier te melden waar klassen in de problemen komen.

Liefde voor het vak

Maarten Remie is kleuterleraar op Basisschool Wandelbos in Tilburg en steunt het meldpunt. "Wij hebben gelukkig onderwijsassistenten rondlopen, maar die zijn er eigenlijk om te ondersteunen bij het niveauverschil in de klassen.",

Maarten geeft al vijf jaar les aan de kleuters. Best bijzonder, een man in de kleuterklas, maar hij vindt het geweldig. "Je kunt de kinderen nog voor de gek houden, maar ik leer ook heel veel van ze." Hij hoopt dat de werkdruk op den duur weer afneemt. "Nu moeten we soms 's ochtends alles omgooien om te zorgen dat er geen klas naar huis gaat. Gelukkig is dat tot nu toe nog niet gebeurd."

Ondanks dat zit de liefde voor het vak er nog altijd in. "Door randzaken vind ik het minder leuk, maar als de kinderen er zijn, van half negen tot drie uur, dan vind ik het goud."

