Slimme camera's in voetbalstadions en langere stadionverboden om racisme tegen te gaan

Met de slimme camera's moeten, ook door geluid op te vangen, raddraaiers sneller geïdentificeerd kunnen worden, zegt minister Bruno Bruins van Sport. Voor het amateurvoetbal denkt Bruins ook aan een financiële bijdrage, die uit zijn begroting komt.

Racisme melden via app

Daarnaast is afgesproken om een app te gaan gebruiken waarmee incidenten direct anoniem gemeld kunnen worden. Zo'n app wordt al in Engeland gebruikt. Mensen die getuige zijn van racisme op een voetbalveld kunnen dat via de app melden, zei KNVB-directeur Eric Gudde. Ook verandert de KNVB zijn slogan. 'Voetbal voor iedereen' wordt 'Ons voetbal voor iedereen'.

Verder zijn opties als langere stadionverboden, puntenaftrek, hogere boetes en een strakkere meldplicht volgens Gudde ook allemaal 'aan de orde'. De plannen worden de komende weken uitgewerkt. Eind januari moet er een plan van aanpak liggen.

Racistische kreten

De directe aanleiding voor deze bijeenkomst donderdagmiddag zijn de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Daarbij kreeg Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira vanaf de tribunes allerlei racistische kreten naar zijn hoofd geslingerd. Scheidsrechter Gerrets legde de wedstrijd enige tijd stil. Mendes Moreira was donderdagmiddag ook in Zeist.

Tekst gaat verder na de tweet.

'Moet nu ophouden'

"Het gaat erom dat wij met de vuist op tafel slaan. Dit moet nu ophouden." Dat waren de harde woorden van minister Grapperhaus voorafgaand aan het gesprek donderdagmiddag bij de KNVB in Zeist over de te nemen maatregelen tegen racisme.

Ook burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, FC Den Bosch-voorzitter Jan-Hein Schouten, minister-president Mark Rutte, minister Bruins en de KNVB-directeuren Eric Gudde van het betaald voetbal en Jan Dirk van der Zee van het amateurvoetbal waren hierbij aanwezig.

'Laten we elkaar de hand reiken'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch hoopte dat de overheid en het voetbal bij het gesprek nader tot elkaar komen in de aanpak van racisme. "Als wij gezamenlijk een statement maken tegen racisme, dan ben ik zeer tevreden. Laten wij elkaar de hand reiken."

Ook voorzitter Jan-Hein Schouten van FC Den Bosch wil graag de verbinding aangaan. "Bij het gesprek hopen wij het racisme in een breder perspectief te plaatsen. Wij voelen elke dag de gevolgen nog. Het is nu punt om die verbinding aan te gaan."

'Met de vuist op tafel slaan'

Minister Ferdinand Grapperhaus benoemde donderdag dat FC Den Bosch aanvankelijk niet goed reageerde maar dat de club er nu bovenop zit. Verder pleit hij voor een harde aanpak. "Het gaat erom dat wij met de vuist op tafel slaan en dat dit nu gaat ophouden. De KNVB was al bezig met maatregelen, en dat proces moeten wij gaan versnellen."

Minister-president Mark Rutte vindt het goed dat er nu is gepraat. "Het is positief dat wij nu bij elkaar zitten en het gesprek gaan voeren. Een speler die huilend het veld moet verlaten was zo heftig. Dat moet nooit meer gebeuren. Dat is niet de oorzaak maar wel de aanleiding voor dit gesprek."

Tekst gaat verder na de tweet.

Wereldwijde verontwaardiging

Het racistische gejoel bij FC Den Bosch veroorzaakte hevige verontwaardiging in binnen- en buitenland. Ook omdat FC Den Bosch aanvankelijk ontkende dat er iets aan de hand was. Ook laaide de kritiek weer op over de halfslachtige aanpak van racisme in het betaald voetbal en het amateurvoetbal.

Reden voor minister Grapperhaus van Justitie om meteen aan te sturen op een gesprek met FC Den Bosch en de KNVB. Vanwege de impact en het belang van de zaak is daarom ook minister-president Rutte aanwezig.