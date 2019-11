Hoe bouw je een voetgangersbrug op het puntje van een driehoek?

WOUDRICHEM -

Een alledaagse klus is het zeker niet en een gemakkelijke klus is het helemaal niet. In vestingstad Woudrichem wordt momenteel een fiets- en voetgangersbrug letterlijk op de punt van een stenen beer gebouwd. De beer in Woudrichem is een historische massieve stenen waterkering, die de vorm heeft van een driehoek en deel uitmaakt van de 16e en 17e-eeuwse vestingwerken.