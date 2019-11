Sportieve crisis PSV duurt voort: 'Uitschakeling in Europa League is een blamage'

“Het doel van PSV was om te overwinteren in Europa en in deze groep was dat op papier goed mogelijk", zegt PSV-watcher Job Willemse direct na afloop van het debacle in Portugal. "Maar de Eindhovenaren lieten zich vanavond, in een zeer belangrijk duel, van hun zwakste kant zien."

Slap begin

"De manier waarop PSV begon roept vragen op. Hoe kun je in zo’n belangrijk duel zó slap beginnen? Het middenveld lag helemaal open en spelers van Sporting liepen makkelijk weg bij de PSV’ers. Daar vielen dan ook de doelpunten uit. Het veldspel van de ploeg van Mark van Bommel was overigens ook verre van goed. Feit is nu dat PSV na vijf groepswedstrijden klaar is in de Europa League en dat mag op z’n zachtst gezegd een blamage genoemd worden."

"De sportieve crisis is, ondanks de driepunter van afgelopen weekend en de terugkeer van Donyell Malen en Steven Bergwijn, nog altijd niet ten einde in Eindhoven. Mark van Bommel krijgt het tij nog niet gekeerd en het is de vraag of hem dat nog gaat lukken.”