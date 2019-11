Overval op Cafetaria De Wiegelaar in Hilvarenbeek: dader met buit op de vlucht

Cafetaria De Wiegelaar aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek is donderdagavond rond tien over halfelf overvallen. De dader heeft hierbij geld buitgemaakt. Hij is gevlucht.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de overval. Volgens de politie is er geen wapen gezien.

De dader droeg een donkerblauwe jas en een bivakmuts. Ook had hij een Jumbo-tas bij zich. Er is een Burgernetmelding verspreid met zijn signalement.

'Eigenaar in shock'

De eigenaar van de cafetaria is na de overval in shock de zaak van zijn buurman binnengelopen, laat de eigenaar van de nabijgelegen shoarmazaak weten aan Omroep Brabant. "Hij vertelde dat hij was overvallen en dat de dader een vuurwapen bij zich had."

Ook de vrouw van de eigenaar was in de cafetaria aanwezig tijdens de overval.