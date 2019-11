Bestelbusje met drugsafval in Uden in vlammen op

Een bestelbusje aan de Abdijlaan in Uden is vrijdagochtend vroeg door brand verwoest. Omstanders gaven meteen na de brand aan dat er drugsafval in het busje zou zitten. Dit bevestigde de politie later

UDEN -

Een bestelbusje aan de Abdijlaan in Uden is vrijdagochtend vroeg in vlammen opgegaan. Omstanders gaven meteen na de brand aan dat er drugsafval in het busje zou zitten. De politie bevestigde dit later. In het busje zouden onder meer enkele blauwe vaten hebben gestaan. Wat er precies in de vaten zit, is nog niet duidelijk.