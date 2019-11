Twee mannen (20) uit Someren overleden nadat ze met auto in het water terechtkwamen

Het is niet bekend hoe de auto in het water kon belanden. (Foto: Rob Engelaar)

De twee mannen die donderdagavond met hun auto in het water belandden aan de Broekstraat in Someren, zijn overleden. Dit meldt de politie vrijdagochtend.

De mannen kwamen rond halfnegen 's avonds in het water terecht. Duikers van de brandweer moesten de inzittenden uit de auto halen. De politie doet onderzoek naar hoe de auto in het water kon terechtkomen.

De politie liet donderdagavond weten dat de toestand van het duo 'kritiek' was. De slachtoffers zijn ter plekke gereanimeerd en vervolgens in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Eindhoven gebracht.

Doodlopende weg

Het ongeluk vond plaats aan de Broekstaat achter een landbouwbedrijf met kassen. De auto is via een doodlopende weg in een vijver gereden. Die vijver is vermoedelijk een soort afwatering voor de kassen.