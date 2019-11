Black Friday nu dan echt begonnen: dranghekken geplaatst bij MediaMarkt in Son [VIDEO]

SON -

Het is (eindelijk) Black Friday. Veel koopjesjagers hebben al weken naar deze dag uitgekeken. Ook bij de MediaMarkt in Son proberen veel mensen forse kortingen te verzilveren. Er zijn zelfs dranghekken geplaatst. "Het is de drukste dag van het jaar", aldus Jeroen Baardemans van de MediaMarkt. In het distributiecentrum van de MediaMarkt in Etten-Leur kwam donderdagnacht iedere seconde een bestelling binnen. Bekijk hieronder hoe enkele koopjesjagers te werk gaan.