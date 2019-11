Prins Frans d'n Urste (96) klaar voor carnaval: 'Een Brabander moet kunnen feesten' [VIDEO]

HELMOND -

Met zijn 96 jaar is hij waarschijnlijk de oudste Prins Carnaval van Nederland, prins Frans d'n Urste. "Wij wonen samen, wij leven samen en we feesten samen!", dat is zijn motto. In gezelschap van zijn eigen Raad van Elf zal hij de komende carnaval de bewoners van woonzorgcentrum Savant Alphonsus in Helmond fantastische dagen gaan bezorgen. En ze kunnen nog steeds flink losgaan, zoals je hieronder kunt zien.